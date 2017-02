RTS Deux 01:15 bis 02:05 Sonstiges Mise au point Le choc des Valaisans / L'ogre Booking / Le potager du futur CH Stereo Untertitel Merken "Le choc des Valaisans": On ne parle que d'eux dans la campagne pour les élections au Conseil d'Etat valaisan. Après s'être beaucoup côtoyés sous la coupole à Berne, Christophe Darbellay et Oskar Freysinger s'affrontent désormais dans une campagne impitoyable. Le conseiller d'Etat UDC a été jusqu'à faire venir sur sa liste le PDC Nicolas Voide, pour draguer l'aile droite du parti historique du canton. Une tactique perçue comme une déclaration de guerre. Reportage au c?ur des deux partis. "L'ogre Booking": En quelques années, il s'est imposé comme le maître tout puissant de la réservation hôtelière dans le monde et en Suisse en particulier. Ils ponctionnent 12 à 50% du prix des chambres et pourtant très peu d'hôteliers osent se passer de ses services. Alors que les autorités espèrent mettre Booking au pas, nous avons rencontré la résistance. "Le potager du futur": Bimi, spiruline, fucus? autant de noms étranges, et peut-être des futures stars de nos assiettes ! Car derrière ces appellations mystérieuses, se cachent des nouveaux aliments. C'est ainsi que les Suisses sont devenus fans d'un nouveau fruit nommé Persimon, un kaki réinventé. Et si les nouveaux aliments font une entrée fracassante sur nos tables, c'est aussi parce qu'ils se targuent d'être, en plus de " super aliments ", des super food, plus sains, frais et bons pour notre santé ! C'est en Espagne, sous le soleil de Murcie et de Valence, notamment, qu'une grande partie de ces nouveaux aliments sont produits. La plupart est destiné à l'exportation. L'Espagne serait-elle en train de se convertir en potager du futur - Comment et pourquoi concevoir de nouvelles variétés agricoles - C'est le reportage de Mise au point. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Faure Originaltitel: Mise au point