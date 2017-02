RTS Deux 20:05 bis 21:45 Sonstiges Eurosong Finale Suisse Stereo Untertitel Merken Samedi 1er février, les téléspectateurs helvétiques ont rendez-vous devant le petit écran pour élire l'artiste qui représentera notre pays au Concours Eurovision de la Chanson. Six candidats en lice, mais un seul ticket pour s'envoler en mai à Copenhague en compétition internationale. Pour défendre les couleurs de la Suisse romande: deux chansons engagées, défendues par Christian Tschanz d'Avenches ainsi que le duo Natacha et Stéphanie de la région genevoise. Ils ont de la voix et la mettent au service de leur idéaux ! Coïncidence, les finalistes romands interpréteront le 1er février prochain sur la scène de Kreuzlingen deux titres sur un même thème, l'exil. Le Vaudois Christian Tschanz avec Au paradis ainsi que les deux jeunes femmes Natacha Milan et Stéphanie Erlanger, de Genève, avec Une terre sans vous. Deux chansons fortes en français qui évoquent la migration, le retour au pays, à découvrir dès à présent sur rts.ch/eurosong et sur les ondes d'Option Musique. Aux côtés des artistes francophones se produiront également sur scène le candidat tessinois et les trois groupes alémaniques: - Sebalter - Hunter Of Stars, Giubiasco (TI) - 3forAll - Together Forever, Horw (LU) - Nino Colonna - La luce del cuore, Bern (BE) - Yasmina Hunzinger - I Still Believe, Lohmar bei Köln (Allemagne). Cette finale nationale, diffusée en direct sur SRF, RSI et la RTS, sera présentée par Sven Epiney et commentée en français par Jean-Marc Richard aux côtés de Valérie Ogier. Les six candidats en lice devront réussir à convaincre autant le public que les membres du jury, dont les votes comptent à 50%. Qui représentera la Suisse au Concours Eurovision de la Chanson début mai au Danemark? Réponse le 1er février prochain au terme de deux heures de compétition musicale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie