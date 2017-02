WDR 13:00 bis 13:45 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 720 In einem anderen Licht D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Jessika Wendel hat ein junges Mädchen vor einem Überfall bewahrt und ist dabei selbst verletzt worden. Sie wird mit starken Schmerzen, Atembeschwerden und einer Milzverletzung in die Sachsenklinik eingeliefert. Allerdings macht sie es ihrem behandelnden Arzt Martin Stein nicht leicht: Für eine Operation hat sie keine Zeit und spielt ihre Schmerzen herunter. Jessika hat derweil einen Termin im algerischen Konsulat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabel Bongard (Jessika Wendel) Bülent Sharif (Enes Ceylan) Floriane Daniel (Silke Bluhm) Tobias Schulze (Thomas Bluhm) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Anne Rabe Kamera: Kai-Uwe Schulenburg, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia