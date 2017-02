WDR 08:30 bis 09:50 Magazin Westart live Deutschlands Soulstimme Nr. 1: Max Mutzke / Anarchische Show: der Puppenspieler René Marik / Leben im Dazwischen: die Medienkünstlerin Britta Thie / "Realitätsgewitter": Julia Zange über die Vereinsamung einer Generation / Zeitlos schön: Sage Sohiers Bildband "Witness to Beauty" / "Erzähl es niemandem!" Eine deutsch-norwegische Liebesgeschichte im Kino / Kunst in 60 Minuten: der Künstler und Bildhauer Stefan Rosendahl / Kosmos der Straße: Peter Lindbergh und Garry Winogrand im NRW-Forum D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Musik, die unter die Haut geht, Spaß am anarchischen Puppenspiel und die flirrende Schönheit des Alltags. Das sind die Zutaten der nächsten Ausgabe von Westart live. Zu Gast sind der Sänger Max Mutzke, die Medienkünstlerin Britta Thie, die Schriftstellerin Julia Zange, der Puppenspieler René Marik und der Bildhauer Stefan Rosendahl. Deutschlands Soulstimme Nr. 1: Max Mutzke: Der Mann mit der Kappe ist einer der besten Sänger Deutschlands. Ob Soul, Funk, Jazz oder Pop - Max Mutzkes Musik geht unter die Haut. 2004 vertrat er Deutschland beim European Song Contest mit "Can't Wait Until Tonight", ein rasanter Karrierestart, der hielt, was er versprach. In den letzten Jahren gewann Max Mutzke zahlreiche Preise (unter anderem die 1Live Krone), trat mit Jazzstars wie Klaus Doldinger und Nils Landgren auf und veröffentlichte acht Alben - zuletzt "Experience", das er gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie aufgenommen hat. Ein "Ritterschlag" und "gigantisches Erlebnis", wie er sagt. Zurzeit ist Max Mutzke auf Deutschlandtour und mit seiner Band bei Westart live zu Gast. Anarchische Show: der Puppenspieler René Marik: Ein Maulwurf aus Plüsch - blind, wie es sich für dieses Tier gehört, leicht cholerisch und mit einem aberwitzigen Sprachfehler gesegnet - begeistert Millionen auf Youtube und Tausende von Zuschauern live auf der Bühne. Der Mann, der den Maulwurf zur Kultfigur machte, ist der Puppenspieler und Musiker René Marik. Frosch Falkenhorst, Eisbär Kalle und der Hasskasper komplettieren sein Ensemble. "Ich bin Comedian", sagt René Marik, "und Anarchist". Am 31. Januar startet er seine neue Tour "Best of Plus X". Vorher lässt er im Westart live-Studio die Puppen tanzen. Leben im Dazwischen: die Medienkünstlerin Britta Thie: Sie bringt das Lebensgefühl ihrer Generation auf den Punkt: Britta Thie, Medienkünstlerin und Model. 1987 in Minden geboren, studierte sie Kunst in Münster, Berlin und New York. Ihre Webserie "Transatlantics", von Arte und der Frankfurter Schirn veröffentlicht, ist ein Videotagebuch ihres Alltags. In sechs Folgen erzählt sie mal schrill, mal nachdenklich von sich und ihren Freunden, von Liebe und Einsamkeit, Träumen und Zweifeln, Feminismus und Kunst. Ein Leben im Dazwischen, das die Grenze zwischen Wirklichkeit und Spiel verwischt. Nach dem großen Erfolg von "Transatlantics" hat Britta Thie im vergangenen Sommer an den Münchner Kammerspielen ein "Live-Drama über die Tragik des Ratings" inszeniert. Bei Westart live erzählt sie von ihrem Plan für eine TV-Show fürs Streaming, in der es um "Emotionale Mobilität" in unserer digitalisierten virtuellen Welt gehen wird. "Realitätsgewitter": Julia Zange über die Vereinsamung einer Generation: Sie ist Schauspielerin, Redakteurin und Schriftstellerin: Julia Zange. In der Webserie "Transatlantics" von Britta Thie spielte sie eine Hauptrolle und ist demnächst in Philip Grönings Film "Mein Bruder Robert" im Kino zu sehen. Als Schriftstellerin gewann sie 2005 den "open mike". Nun ist ihr neuer Roman erschienen: "Realitätsgewitter" - ein Roman über die Vereinsamung ihrer Generation. Darin taumelt ihre Protagonistin Marla durch die Großstadt und begegnet vielen jungen Menschen, die wie sie keine dauerhaften Bindungen eingehen können. Wenig Sex, dafür mehr iPhone-Kontakte, immer unterwegs, aber ohne einen richtigen Halt im Leben. In Westart live erzählt sie, was sie zu diesem Buch inspiriert hat. Zeitlos schön: Sage Sohiers Bildband "Witness to Beauty": Sie ist bekannt für ihre Porträts: die amerikanische Fotografin Sage Sohier. In der neuen Serie "Witness to Beauty" steht ihre Mutter im Mittelpunkt. Die heute 89-Jährige war ein gefeiertes Topmodel, eine Stilikone der 50er-Jahre. Sage Sohiers Porträts entstanden zwischen 2000 und 2014. Sie zeigen, wie die Mutter dem Alter trotzt und souverän das Beste daraus macht. Es sind sehr persönliche Aufnahmen, die den Wandel des Schönheitsideals dokumentieren, mehr aber noch über das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter erzählen. "Ich dac In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Hermanns Originaltitel: Westart live