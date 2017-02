RTL Passion 04:00 bis 04:50 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Unter Verdacht E 2002-2005 Merken J.J. entdeckt in Juans Unterlagen kinderpornografische Bilder und berichtet Diana davon. Entsetzt durchstöbern die beiden daraufhin Juans Laptop, wo sie ebenfalls pornografische Scheußlichkeiten finden. Diana stellt Juan zur Rede, doch der behauptet, nichts von den Bildern zu wissen. Allerdings will niemand dem verzweifelten Juan glauben, und als Carmen ihn auch noch vom Dienst suspendiert, bricht er vollends zusammen. Alicia erfährt von der Affäre zwischen Silvia und Pavel und versucht ihrer Nichte klarzumachen, dass Pavel nicht der richtige Mann für sie ist. Doch Silvia bleibt stur, und Alicia muss härtere Geschütze auffahren: Sie erzählt von der Callboy Affäre zwischen ihr und Pavel auf Kuba. Auch Alicias Vater nimmt sich plötzlich Zeit für sie: Er befürchtet, Pavel könne einzig auf das Geld der Familie aus sein und versucht Silvia mit allen Mitteln davon zu überzeugen, von Pavel abzulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

