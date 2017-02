RTL Passion 01:20 bis 01:50 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Ingo plant, Diana einen großen romantischen Heiratsantrag zu machen. Obwohl Diana bereits freudig damit rechnet, gelingt es Ingo, sie auf eine falsche Spur zu führen und unter einem Vorwand in die Eishalle zu locken. Als Diana dort ankommt, erkennt sie berührt, was Ingo vorhatte. Doch von Ingo fehlt jede Spur. Lena ist erleichtert als Maximilian ihr versichert, dass er ihr Alexander niemals wegnehmen würde. Doch dann bekommt sie Maximilians panische Reaktion mit, als sein Verlegungsgesuch abgelehnt wird. Sie erkennt besorgt, dass Maximilian echte Todesangst hat. Doch eine schicksalhafte Begegnung bringt Maximilian neue Hoffnung: Er trifft auf Vincent. Michelle weiß nicht, wie sie auf Vincent reagieren soll. Als sie sich in die Villa zu Carmen flüchtet, erfahren auch die Steinkamps von der Begegnung. Simone gerät aufgrund ihrer erneuten Heimlichtuerei mit Vincent unter Druck. Unterdessen stellt Carmen Vincent zur Rede und muss erkennen, dass er nicht vorhat, so bald wieder aus Michelles Leben zu verschwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt