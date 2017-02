RTL Passion 22:30 bis 00:55 Komödie Gori Tere Pyaar Mein IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Taugenichts Sriram lebt in den Tag hinein und feiert die Nächte durch. Um ihn auf den rechten Weg zu bringen, sieht sein Vater nur noch eine Möglichkeit: ihn zu verheiraten. Doch während der Hochzeitsvorbereitungen muss Sriram sehnsüchtig an seine ehemalige Freundin Dia denken. Die lebt inzwischen in einem kleinen Dorf in Gujarat und engagiert sich für die arme Landbevölkerung. Fest entschlossen, seine große Liebe zurückzugewinnen, muss er ihr beweisen, dass er mehr kann, als das Geld seines Vaters ausgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imran Khan (Sriram Venkat) Kareena Kapoor Khan (Dia Sharma) Nizhalgal Raviee (Srirams Vater) Anupam Kher (Sammler) Shraddha Kapoor (Vasudha Natrajan) Sujatha Kumar (Srirams Mutter) Kalyani Natarajan (Srirams Schwägerin) Originaltitel: Gori Tere Pyaar Mein Regie: Punit Malhotra Drehbuch: Punit Malhotra, Arshad Sayed Kamera: Mahesh Limaye Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 6