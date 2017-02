RTL Passion 14:50 bis 15:40 Comedyserie The Starter Wife Stunde 2 AUS, USA 2007 Merken War Molly Kagan zu naiv? Als sie erfährt, dass ihr Mann sie wegen einer jüngeren Frau verlassen hat, ist sie am Boden zerstört. Doch in Malibu soll alles besser werden. Ihre neuen Freunde wachsen ihr schnell ans Herz und Cricket, die eigentlich nichts mehr von Molly wissen wollte, stellt langsam fest, dass sie sich für die falsche Seite entschieden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Judy Davis (Joan McAllister) Chris Diamantopoulos (Rodney) Peter Jacobson (Kenny Kagan) Stephen Moyer (Sam) Anika Noni Rose (Lavender) Novella Nelson (Nana) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Jon Avnet Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Ed Shearmur