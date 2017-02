Die notdürftige Renovierung der maroden Villa ist fast abgeschlossen. Sonja kann den Besichtigungstermin mit Xenia nicht mehr länger hinausschieben und lässt hektisch die letzten Übertünchungen vornehmen. Die Täuschung gelingt, Xenia ist begeistert von dem Objekt und will den Vertrag sofort unterzeichnen. Alles scheint nach Plan zu laufen. Doch es gibt da noch jemanden, der Sonja einen Strich durch die Rechnung machen kann... Cora leidet sehr darunter, ihr Kind nur alle zwei Wochen sehen zu dürfen. Leon hat Verständnis für Coras Situation und ist bemüht, für sie da zu sein. Damit hat er jedoch nicht sofort Erfolg. John ist verzweifelt, da Julia Berlin verlassen wird, um auf ein Sportgymnasium zu gehen. Am liebsten würde er mit ihr gehen, und glaubt, dass ihm lediglich sein Asthma im Weg steht. Er beschließt jedoch, nicht klein bei zu geben und trotz seiner Krankheit zu trainieren. Doch seine Selbstüberschätzung ist gefährlich... In Google-Kalender eintragen