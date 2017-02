RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Entscheidung fürs Lieben D 1999 Stereo Merken Armin Thaler ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Frau Judith ahnt nicht, dass ihr Gatte bisexuell ist und eine Liebesbeziehung zu einem anderen Mann unterhält. Als Armins Geliebter Lutz ihn vor die Entscheidung stellt, entweder er oder die Familie, fühlt sich Armin so sehr in die Enge getrieben, dass er versucht, Selbstmord zu begehen. Schwer verletzt, aber lebend, wird er nach seinem "Autounfall" in die Waldner-Klinik eingeliefert. Nach der schweren OP erholt sich Armin erstaunlich rasch, aber Stefan merkt jedoch, dass seinen Patienten etwas schwer belastet. Er ahnt, dass der Unfall in Wirklichkeit ein Selbstmordversuch war. Armin gesteht Stefan schließlich seine Liebe zu Lutz. Bei einem Krankenbesuch überrascht Judith ihren Mann in den Armen von Lutz und läuft schockiert davon. In einem langen Gespräch gelingt es Dr. Frank bei Judith Verständnis für ihren Mann zu wecken. Gemeinsam mit Lutz besucht sie schließlich ihren Mann. Nicht ganz so einfach lassen sich Stefans eigene privaten Probleme aus dem Weg räumen: Nach der ersten gemeinsamen Nacht mit Vanessa gesteht Stefan Susanne seine neue Liebe. Susanne ist geschockt und macht ihrer Freundin eine Szene. Stefan gegenüber versucht sie sich jedoch, klug und tolerant zu verhalten. Aber sie kommt mit der Situation nur schwer zurecht. Auch Stefan machen die neuen Verhältnisse schwer zu schaffen. Er gesteht seiner Schwester Laura, dass er zwischen Vanessa und Susanne und seinem Sohn Marc hin- und hergerissen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte