RTL Plus 21:00 bis 21:50 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Irrfahrt am Himmel A, D 2000 Stereo Actionserie Eine Ballonfahrt wird zum Alptraum, als Erich Troger in luftigen Höhen eine Herzattacke erleidet. Zwar kann Troger mit dem Ballon gerade noch auf einer Wiese notlanden, stürzt dann aber bewusstlos aus dem Korb. Seine kleine Tochter Kathi schafft es nicht, den Ballon am Boden zu halten und steigt allein und verzweifelt wieder in die Luft. Die Rettung wird zum Kampf gegen die Zeit, denn der Ballon steigt und steigt. Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Hanno Pöschl (Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Gero Lasnig Musik: Lothar Scherpe