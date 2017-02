RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt In letzter Sekunde A, D 1999 Stereo Merken Actionserie Die A-Crew muss einen Verunglückten bergen, der eine Sprengladung kontrolliert hat. Die Sprengladung ist jedoch aktiviert und das Team muss höllisch aufpassen, um noch rechtzeitig die Gefahrenstelle zu verlassen. Zwei Buben übernachten im Wald. Als der Vater des einen die beiden nach langer Suche findet, läuft sein Sohn davon. Dabei stürzt er in eine Schlucht. Sein Vater wiederum erleidet vor Aufregung einen Herzinfarkt. Voller Einsatz also für beide Crews. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Julius Jellinek (Dirk Lüdwitz) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Peter Rohe Musik: Paul Vincent Gunia