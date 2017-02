History 04:15 bis 05:15 Dokumentation Mythen der Geschichte Die Millionen von Südafrika GB, AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Während des Buren-Krieges in Südafrika um die Wende zum 20. Jahrhundert befahl Südafrikas Präsident Paul Kruger, seinen Goldschatz in Form von Goldmünzen aus Pretoria vor den anrückenden britischen Truppen in Sicherheit zu bringen. Verantwortlich für die Aktion war Fritz Duquesne. Auf dem Weg nach Mosambik ließ Duquesne den Schatz in der Nähe der kleinen Stadt Ermelo vergraben. Von dort wollte er ihn später wieder abholen, wozu es jedoch nie kam. Duquesne wurde gefangengenommen und aus Südafrika deportiert. Damit war die Legende von den Kruger-Millionen geboren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12

