History 01:20 bis 02:10 Dokumentation Die Deutschen Rosa Luxemburg und die Freiheit D 2010 Stereo 16:9 Merken Sie stammte aus dem von Russland annektierten Teil Polens. Rosa Luxemburg (1871 bis 1919) wurde politische Aktivistin in einer Zeit, in der Frauen in Deutschland noch nicht wählen durften. Die Arbeiterbewegung in Europa befand sich im Aufbruch, Sozialisten wurden überall verfolgt. Schon in jungen Jahren kämpfte Rosa Luxemburg für die Rechte der Arbeiterschaft; ab 1898, nachdem sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte, auch in der SPD des wilhelminischen Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tereza Brodská (Rosa Luxemburg) Hans Mittermüller (Himself - Narrator) Dietmar Dath (Himself) Reinhard Rürup (Himself) Michael Stürmer (Himself) Wolfram Wette (Himself - Uni Freiburg) Heinrich August Winkler (Himself) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Alexander Binder, Mira Thiel, Judith Voelker, Robert Wiezorek Drehbuch: Ricarda Schlosshan Musik: Hans Günter Wagener Altersempfehlung: ab 12