Ernst Schäfer gehörte zu den großen Entdeckern in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Allein 1937 leitete er zwei Expeditionen zum Himalaya. Er wollte unbedingt noch eine dritte Reise starten, aber ihm fehlten die finanziellen Mittel. Dann bekam er Geld von Heinrich Himmler, der davon überzeugt war, dass in Tibet die letzten Vertreter einer nahezu ausgestorbenen Rasse lebten - die Menschen von Atlantis. Schäfer sollte sie finden und beweisen, dass die Deutschen deren direkte Nachfahren seien. Es folgte eine Geschichte um Wahnsinn und verloren gegangene Integrität, die erstaunlicherweise auf Film festgehalten wurde.