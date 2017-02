History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Die Deutschen Gustav Stresemann und die Republik D 2010 Stereo 16:9 Merken Als Gustav Stresemann 1923 Reichskanzler wurde, litt Deutschland noch immer an den Folgen des verlorenen Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrags. Stresemann stellte sich in den Dienst der Republik, denn nur sie konnte in seinen Augen die Zerwürfnisse im Deutschen Reich friedlich ausgleichen. Er fällte als Kanzler wichtige Entscheidungen zur Rettung der Demokratie. Als Außenminister setzte Stresemann auf eine Verständigung mit Frankreich und ermöglichte Deutschland die Rückkehr in die Völkergemeinschaft. Doch sein Tod 1929 markierte den Anfang vom Ende der Republik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Gebauer (Gustav Stresemann) Hans Mittermüller (Himself - Narrator) Siegfried Quandt (Himself) Andreas Rödder (Himself - Uni Mainz) Michael Stürmer (Himself) Heinrich August Winkler (Himself) Jonathan Wright (Himself - University Oxford) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Alexander Binder, Mira Thiel, Judith Voelker, Robert Wiezorek Drehbuch: Stefan Brauburger, Friedrich Scherer Musik: Hans Günter Wagener Altersempfehlung: ab 12