History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Surreale Serie USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Gemälde von Salvador Dali angeboten. Dann begutachtet Rick eine Notiz von Edmund Hillary, dem Bergsteiger, der als erster den Mount Everest erklomm. Später diskutieren die Jungs die Regeln, die man beim Schenken beachten sollte, als Richard das Vatertagsgeschenk von Rick ablehnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Richard Doroshuk (Seller) Corey Harrison (Himself) Marklen Kennedy (Himself) Bob Yuhas (Restoration Expert) Rick Harrison (Himself) Originaltitel: Pawn Stars Regie: Shannon Biggs Musik: Kevin Bluhm Altersempfehlung: ab 12