Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Aggressive Nachtschwärmer D 2017 Nachtschicht für die Bundespolizisten Frank Schäpe und Mirko Waller am Kieler Hauptbahnhof. Vor allem nachts und am Wochenende nimmt dass Stressklientel zu. Und dann fliegen auch gerne mal die Fäuste. Während der Streife werden die Polizisten von einem Passanten angesprochen und der Berliner Tierschützer Stefan Klippstein hat der Welpenmafia den Kampf angesagt. Heute ist der Tierschützer Undercover unterwegs, um einen vermeintlichen Dealer das Handwerk zu legen.