kabel eins 22:15 bis 00:15 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Kai reist ... Macau! D 2016 16:9 HDTV Merken Las Vegas hat ausgedient - zumindest als größte Spielhölle der Welt. Die neue Glücksspielmetropole ist Macau in China, ca. 50 Kilometer von Hong Kong entfernt. Hier wird sieben Mal so viel Geld umgesetzt wie in der Wüste Nevadas. "Abenteuer Leben am Sonntag" blickt hinter die Kulissen des größten Zockerparadieses der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag