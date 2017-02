kabel eins 20:15 bis 22:15 Reportage Deutschlands größte Kriminalfälle D 2014 16:9 HDTV Merken Im Juli 1990 wird München durch einen grausamen Todesfall erschüttert: den Mord an Walter Sedlmayr. Schockiert zunächst vor allem das entsetzliche Schicksal des Opfers, empört sich die Öffentlichkeit fast noch mehr über dessen geheimes, homosexuelles Liebesleben. Fast 15 Jahre später geschieht erneut ein Mord an einem Münchner Prominenten: Rudolph Moshammer ... Und: Im März 1996 wird der Hamburger Millionär Jan-Philipp Reemtsma vor seinem Haus in Blankenese gekidnappt. Im Juli 1990 wird München durch einen grausamen Todesfall erschüttert: den Mord an einem ihrer Lieblingsbürger. Walter Sedlmayr wird durch mehrere Messerstiche verletzt und mit einem Hammer erschlagen. Schockiert zunächst vor allem das entsetzliche Schicksal des Opfers, empört sich die Öffentlichkeit fast noch mehr über dessen geheimes, homosexuelles Liebesleben. Fast 15 Jahre später geschieht erneut ein Mord an einem Münchner Prominenten: Rudolph Moshammer, schillernder Modezar, großherziger Freak. Wie bei Sedlmayr fördern die Ermittlungen eine dunkle Seite des Opfers zu Tage ... Außerdem: Im März 1996 wird der Hamburger Millionär Jan-Philipp Reemtsma vor seinem Haus in Blankenese gekidnappt. 33 Tage lang wird er von Entführer Thomas Drach und zwei Komplizen in einem Kellerverlies gefangen gehalten, nur gegen die Zahlung von umgerechnet rund 15 Millionen Euro kommt Reemtsma frei. Es ist einer der größten Kriminalfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands größte Kriminalfälle Altersempfehlung: ab 12