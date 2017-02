kabel eins 16:10 bis 18:10 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Das "Mad Joe's" in Wernigerode und das Traditionsrestaurant "Hirsch" in Oederan D 2012 16:9 HDTV Merken Ein American Diner im 50er Jahre Stil - das war schon immer der Herzenswunsch von Jörg Buntenbach (52). Mit Hilfe seiner Mutter Roswitha (73) eröffnet der gelernte Koch vor sieben Jahren das "Mad Joe's" in Wernigerode. 160.000 Euro hat die Rentnerin in den Traum ihres Sohnes investiert - doch der Laden läuft nicht! Jörgs Tochter Saskia (18) findet: Ihr Vater nutzt ihre schwer kranke Großmutter nur aus und strengt sich nicht genug an. Kann der Sternekoch Frank Rosin Jörg wachrütteln? Auch im sächsischen Oederan ist Rosins Hilfe gefragt: Das Traditionsrestaurant "Hirsch" steht kurz vor der Pleite. Betreiberin Nicole Bibrach (31) hat durch die schlecht laufenden Geschäfte jeglichen Antrieb verloren. Doch für ihre Tochter Kim (6) kämpft sie weiter. Ein American Diner im 50er Jahre Stil - das war schon immer der Herzenswunsch von Jörg Buntenbach (52). Mit Hilfe seiner Mutter Roswitha (73) eröffnet der gelernte Koch vor sieben Jahren das "Mad Joe's" in Wernigerode. Doch der Laden läuft nicht! Frank Rosin soll helfen. Auch im sächsischen Oederan ist Rosins Hilfe gefragt: Das Traditionsrestaurant "Hirsch" steht kurz vor der Pleite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!