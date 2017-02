kabel eins 05:35 bis 06:15 Krimiserie Common Law Paartherapie (1) USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Detectives Wes Mitchell und Travis Marks werden zur "Paartherapie" geschickt, weil sich die beiden ständig in den Haaren liegen. Mitten in der Gruppensitzung werden sie zu einem Mordfall gerufen: Der Sohn eines Bundesrichters, ein Ex-Junkie, wurde tot in einem Park aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass die Mordwaffe das Pfadfindermesser von Zach ist, dem Bruder des Opfers, woraufhin die Staatsanwältin Zach verhaften lässt. Doch Wes und Travis entdecken Ungereimtheiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Ealy (Travis Marks) Warren Kole (Wesley "Wes" Mitchell) Sonya Walger (Dr. Ryan) Jack McGee (Mike Sutton) Alicia Coppola (Jonelle) David Norona (Dominic Santori) Elizabeth Chomko (Alex MacFarland Mitchell) Originaltitel: Common Law Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley Kamera: Dennis Hall Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 12