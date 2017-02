Pro7 MAXX 00:45 bis 02:10 Actionfilm Steven Seagal - Attack Force USA, GB, RUM 2006 Nach einer Vorlage von Joe Halpin 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein scheinbar willkürlich ausgeübtes Attentat radiert das Einsatzteam von Marshall Lawson aus. Allein Lawson überlebt und nimmt die Ermittlungen in die eigene Hand. Als er jedoch entdeckt, dass ein geheimes Militärprojekt etwas mit dem Anschlag zu tun hat, sticht er in ein Wespennest. Auf einmal wollen Drogendealer und das Militär selbst seinen Tod, doch sie haben nicht damit gerechnet, dass Lawson sich ganz sicher nicht kampflos geschlagen gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Commander Marshall Lawson) Lisa Lovbrand (Tia) David Kennedy (Dwayne Dixon) Matthew Chambers (Seth) Danny Webb (Werner) Andrew Bicknell (Robinson) Adam Croasdell (Aroon) Originaltitel: Attack Force Regie: Michael Keusch Drehbuch: Steven Seagal, Joe Halpin Kamera: Sonja Rom Musik: Barry Taylor Altersempfehlung: ab 18