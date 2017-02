Pro7 MAXX 16:40 bis 17:05 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Lieben macht schlank USA 1987 Merken Die Nachbarn Steve und Marcy besuchen die Bundys: Während sich die Männer an einem erotischen Programm im Fernsehen ergötzen, regen sich die Frauen genau darüber auf. Wie immer hat Marcy eine Weisheit aus ihrer Frauengruppe bei der Hand: Wenn ein Mann sein Leben lang einem Sportverein treu sein kann, sollte er das doch auch bei seiner Frau schaffen. Als sich Peggy fragt, ob sie für ihren Mann immer noch begehrenswert ist, rät ihr Marcy zu einer ganz besonderen Diät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) David Garrison (Steve Rhoades) Amanda Bearse (Marcy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Ritch Shydner (Luke) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Linda Day Drehbuch: Ron Leavitt, Michael G. Moye Musik: James Van Heusen