Pro7 MAXX 04:20 bis 05:05 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Späte Rache CDN, USA 2002 Merken Die Ärztinnen Rachel und Kate haben vor vier Jahren ein Experiment an menschlichen Versuchspersonen durchgeführt, bei dem deren Bewusstsein vom Körper getrennt werden sollte - die Probanden starben. Rachel arbeitet inzwischen als Psychiaterin, doch immer wieder wird sie von Visionen heimgesucht, weil sie ihre Schuld nicht vergessen kann. Als harmlose Patienten ihre Identitäten wechseln, ist ihr klar, dass es eine Verbindung zu den Experimenten von damals gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xantha Radley (Sarah) John R. Taylor (Leon) Dina Meyer (Dr. Rachel Harris) Colin Ferguson (David) Ty Olsson (Mike) Barbara Tyson (Dr. Kate Thornton) Steve Archer (Lead Cop) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Brad Turner Drehbuch: Danny McBride, Leslie Stevens Kamera: Henry Chan Musik: Mark Mancina, John van Tongeren, Graeme Coleman Altersempfehlung: ab 16

