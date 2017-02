Pro7 MAXX 17:55 bis 18:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Maßnahme USA 2004 Merken Carla gesteht Turk, dass sie J.D. geküsst hat. Obwohl allen klar ist, dass es sich dabei nur um ein harmloses Küsschen unter Freunden gehandelt hat, bekommt Turk seine Eifersucht nicht in den Griff. Er beginnt zu schmollen und ignoriert Carla völlig. Nun liegt es an J.D., seinen Freund zu beschwichtigen und dessen Ehe zu retten. Aber dabei wird ihm auch selbst etwas klar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Judy Reyes (Carla Epinosa) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Zach Braff (John "J.D". Dorian) Neil Flynn (The Janitor) Originaltitel: Scrubs Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: Bonnie Sikowitz Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6