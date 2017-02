Pro7 MAXX 07:05 bis 08:00 Dokumentation Mission Schwertransport Häuser auf Achse GB, USA 2007 16:9 HDTV Merken Dem Golfclub von Morden in der kanadischen Provinz Manitoba fehlt ein standesgemäßes Klubhaus. Daher kaufen die Golfer ein leerstehendes Restaurant - genau das passende Objekt, um Touristen und Geschäftsleute anzulocken. Das Problem: Das Gebäude steht nicht in Morden, sondern 40 km entfernt, mitten in der Prärie! Spediteur Harold Minty nimmt das Projekt in Angriff, doch der Transport sprengt jede Dimension ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves Altersempfehlung: ab 12