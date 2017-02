Animal Planet 20:55 bis 22:25 Dokumentation Allein unter Geparden GB 2013 Merken Über 500 Quadratkilometer voller mysteriöser Schönheit, rau, wild und völlig unberechenbar - das ist das Malilangwe Wildlife Reservat. Das Schutzgebiet in Simbabwe ist die Heimat unzähliger Wildtiere und eines außergewöhnlichen Mannes: Kim Wolhuter. Der Parkranger ist in der Wildnis aufgewachsen und bewegt sich frei unter den Tieren. Er schläft und isst sogar bei ihnen. Wolhuter hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Er will die Tiere so natürlich wie möglich filmen. Dazu baut er eine richtige Beziehung zu ihnen auf. Aufgrund seiner einmaligen Fähigkeit mit den Tieren zu kommunizieren, gelingen ihm faszinierende Aufnahmen. Obwohl ein Gepardenweibchen gerade fünf Junge bekommen hat, lässt es ihren alten Bekannten Kim ganz nah an sich und ihren Nachwuchs heran und gibt ihm so die einmalige Möglichkeit dessen Aufwachsen zu begleiten. So entsteht ein einzigartiger Einblick in das Leben einer Gepardenfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man, Cheetah, Wild