Animal Planet 20:15 bis 20:55 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Die besten Momente USA 2015 Merken Wer sich nachts in den Appalachen auf die Lauer legt, um rätselhafte Wesen aufzuspüren, der braucht nicht nur ein mutiges Herz, sondern auch Nerven wie Drahtseile! Denn die Kreaturen, die sich uralten Legenden zufolge in den tiefen Wäldern verstecken, sind alles andere als harmlos - und gehen mit Eindringlingen in ihrem Revier nicht gerade zimperlich um. Keiner weiß das besser, als die Monster-Jäger, die auf ihrer abenteuerlichen Spurensuche bereits selbst zur Zielscheibe geworden sind. Vom mysteriösen "Midnight Whistler" über den aggressiven "Wildman" bis zum sagenumwobenen "Cherokee Devil": Diese Folge zeigt, wie schnell ein Monster-Jäger selbst zum Gejagten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters