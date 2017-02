Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokusoap Wildnis wider Willen Klirrend kalte Eislandschaft USA 2012 Merken Für die ersten 50 Meter hat Primitive-Skills-Experte Matt Graham in Finnland fast zehn Minuten gebraucht, denn durch den hüfthohen Schnee zu stiefeln ist extrem anstrengend - sowohl für den Körper als auch für die Psyche. Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge verbrennt man bei dieser Art der Fortbewegung etwa 8000 Kalorien innerhalb von acht Stunden. Dem Survival-Instrukteur aus Utah steht am Polarkreis ein kräftezehrendes Abenteuer bevor, denn er wurde von seinen besten Freunden mitten im Nirgendwo ausgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed