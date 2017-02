Phoenix 04:20 bis 05:10 Dokumentation Bergwelten Selig, wer in Träumen stirbt - Die Grandes Jorasses-Nordwand A 2013 Live TV Merken Der Grandes Jorasses im Mont Blanc Massiv ist mit seiner fast lotrechten Nordwand für den Bergsteiger Robert Steiner eine ganz besondere Wand: Er vollendet den Durchstieg der Grandes Jorasses-Nordwand, die ihm 1997 fast das Leben gekostet hätte. Die Dokumentation erzählt aber auch von zwei seiner Vorgängern, die ebenfalls nach einer Begegnung mit dem Tod, durch die Herausforderungen der Wand zurück ins Leben gefunden haben: Rudi Peters, der 1935 als erster die Nordwand durchstieg und René Desmaison, der 1971 am Berg eine 342-stündige Odyssee durchlebte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bergwelten

