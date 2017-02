Phoenix 02:30 bis 03:25 Dokumentation Bergwelten Grenzen der Felsenkletterei - Die Nordwände der Drei Zinnen A 2012 Live TV Merken An den Südtiroler Drei Zinnen wurden Meilensteine gesetzt - von den Erstbesteigungen der Gipfel über die Durchsteigungen ihrer Nordwände bis zu den schwersten Kletterrouten der heutigen Zeit. Alexander Huber setzte selbst zwei Meilensteine: die seilfreie Alleinbegehung der "Direttissima" in der Nordwand der Großen Zinne und die Erstbegehung von "Panaroma" in der Nordwand der Westlichen Zinne, die zu den schwersten alpinen Sportkletterrouten überhaupt zählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bergwelten