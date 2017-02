Phoenix 17:00 bis 18:15 Magazin Thema Flughafenalltag D 2017 Live TV Merken Vorgestellt wird unter anderem der Alltag einer Flugzeug-Crew, der Shoppingbereich des Flughafens und der Weg eines Koffers durch das logistische Labyrinth der Gepäck-Abfertigungsanlage. Michael Krons beobachtet die Arbeit von Schnüffelhunden, interviewt einen Bundespolizisten und eine Seelsorgerin und zeigt, wie man sich in der Animal Lounge um reisende Haustiere kümmert. Die Sendung wirft auch einen Blick auf die Arbeit der Flughafen-Feuerwehr und des Bodenpersonals, das sich beispielsweise um die Enteisung der Flugzeuge kümmert. Am Ende heben wir ab - im Simulator für angehende Piloten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Krons Originaltitel: Thema