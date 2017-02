KI.KA 14:55 bis 15:50 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Der Pechvogel / Genau wie im Buch GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Pechvogel: Toby ist fest davon überzeugt, dass er am Unfalltod seiner Eltern die Schuld trägt. Seither sieht er sich als Pechvogel, der Unglück und Pech magisch anzuziehen scheint. Als sich auf dem Abladeplatz potentielle Adoptiveltern für Toby anmelden, gerät er in Panik: was, wenn er die Leute mag und sie ihn adoptieren wollen? Dann könnte auch ihnen etwas passieren! Tracy setzt ihre ganze Überzeugungskraft ein, um Toby endgültig von seinem übertriebenen Aberglauben und der Angst vor einer Adoption abzubringen. Als Tracy mit ihm sogar unter einer Leiter durchgehen will, auf der grade ein Maler steht, scheint das Chaos unausweichlich. Genau wie im Buch: Tracy muss bei den Kindern den Putzplan umsetzen. Als Anreiz will sie goldene Sternchen verteilen. Ein großer Flop, denn der einzige, der darauf anspringt ist Johnny. Er hofft, dass er und seine Schwester Tee besser vermittelt werden, wenn er nur genug goldenen Sternchen sammelt. Er zwingt Tee dazu, gemeinsam mit ihm die Aufgaben der anderen Kinder zu übernehmen. Tee, die nicht weiß, wie sie sich gegen Johnny wehren soll, beginnt den Erziehern und Tracy gegenüber aufmüpfig zu werden. Die Situation eskaliert, als Tee in ihrem Drang nach Freiheit, auf einen hohen Baum klettert, von dem sie nicht wieder runterkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner Musik: Joby Talbot