SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 16:9 Merken Ein Mann, der nachts über Balkone in Wohnungen einsteigt und Frauen brutal vergewaltigt, vier Frauen, die einem Mann eine erotische Nacht versprechen und ihn eiskalt ermorden - Fälle, von denen man sich wünscht, sie stammen aus einem Kriminalroman. Doch sie sind wirklich passiert. Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Das weiß Gefängnisarzt und Autor Joe Bausch. Er nimmt uns mit in die dunklen Seelenwelten der Täter. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 16