SAT.1 Gold 04:40 bis 05:10 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Mutterliebe Mutterliebe D 2013 16:9 Merken Sabine Engler verschwindet nach der Geburt ihrer Tochter Lena spurlos. Nach sieben Monaten taucht sie wieder auf und will ihre Familie zurück. Doch ihr Ehemann Frank hat eine neue Frau. Als er kurze Zeit später von einem Unbekannten angefahren wird, stellt sich die Frage zu was Sabine Engler noch fähig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

