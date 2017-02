SAT.1 Gold 00:05 bis 00:55 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Shock to the System USA 2006 16:9 Merken Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um? Bei einem schweren Verkehrsunfall verbrennt ein Trucker bis zur Unkenntlichkeit in seiner Fahrerkabine. Dr. G muss klären, wer der Mann ist und warum er den Unfall verursachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan C. Garavaglia (Herself - Host) Walter Colson (Anonymous caller) Jeff Colt (Narrator) Scott Dentinger (Trooper Evans) Jeffrey Evans (Himself - Texas Highway Patrol) Enrico Marcellino (Police Officer) Hilda McMahon (Sister of deceased) Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12