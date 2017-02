SAT.1 Gold 14:30 bis 15:15 Krimiserie Kommissar Rex Strahlen der Rache D, A 2001 16:9 Dolby Digital Merken Mit ihrer ersten Soloplatte ist die Sängerin Michelle an die Spitze der Popcharts geschossen. Der Ruhm steigt der jungen Frau zu Kopf - mit ihren Allüren macht sie ihrem Freund Daniel das Leben schwer. Auch mit ihrem Ex-Freund Patrick geht Michelle nicht zimperlich um. Als sie tot in ihrem ausgebrannten Wagen gefunden wird, stehen Rex und Brandtner vor einem Rätsel. Hat Patrick, von Beruf Feuerwehrmann, den perfekten Mord erdacht? Doch Michelle hatte auch Neider unter Kollegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Martin Weinek (Fritz Kunz) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Edita Malovcic (Michelle Lang) Tobias Langhoff (Patrick Jobst) Yngve Gåsöy (Daniel Traun) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Peter Wolf Altersempfehlung: ab 6