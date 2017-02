ARD alpha 22:40 bis 23:05 Dokumentation Der Bildhauer Stephan Balkenhol Menschen - Tierisch! D 2006 16:9 Live TV Merken Der Bildhauer Stephan Balkenhol ist ein Weltstar der deutschen Kunstszene. Dabei ist der Künstler so bodenständig geblieben wie seine Figuren selbst. Seine Holzmenschen erzielen Höchstpreise bei Auktionen von Christie's, Sothebie's und Co.. Dem Trend zur Abstraktion zum Trotz entdeckte Balkenhol das Figürliche für sich neu. Der Mensch an sich, der hektischen Alltagswelt entrissen, nachdenkend, mit leerem Blick. Die Sensation liegt im Gewöhnlichen. Gegen das Pathos der Denkmäler und Monumente. Der Bildhauer Stephan Balkenhol, 1957 im hessischen Fritzlar geboren, ist ein Weltstar der deutschen Kunstszene. Dabei ist der Künstler so bodenständig geblieben wie seine Figuren selbst. Seine Holzmenschen erzielen Höchstpreise bei Auktionen von Christie's, Sothebie's und Co. Dem Trend zur Abstraktion zum Trotz entdeckte Balkenhol das Figürliche für sich neu. Der Mensch an sich, der hektischen Alltagswelt entrissen, nachdenkend, mit leerem Blick. Die Sensation liegt im Gewöhnlichen. Gegen das Pathos der Denkmäler und Monumente. Der Film wirft einen Blick in die Welt des Stephan Balkenhol und beobachtet ihn bei der Arbeit - das Portrait eines außergewöhnlichen Künstlers. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Bildhauer Stephan Balkenhol