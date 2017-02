ARD alpha 22:15 bis 22:40 Dokumentation Ema auf der Treppe - Gerhard Richter 1966 D 2011 16:9 Merken Corinna Belz' Film wirft anhand der aufwendigen Restaurierungsarbeiten an Gerhard Richters 1966 entstandenen Gemälde "Ema (Akt auf einer Treppe)" einen detaillierten Blick auf die Malweise des 1932 in Dresden geborenen Künstlers, und die Magie des Bildes zu ergründen. Der Einfluss Marcel Duchamps (1887-1968), der mit seinem "Akt, eine Treppe herabsteigend" aus dem Jahre 1919 das Ende der Malerei verkündete und dem Richter etwas "Schönes" entgegensetzten wollte, spielen dabei ein große Rolle. Corinna Belz nimmt in ihrem Film die aufwendigen Restaurierungsarbeiten an Gerhard Richters 1966 entstandenen Gemälde "Ema (Akt auf einer Treppe)" zum Anlass, um einen detaillierten Blick auf die Malweise des 1932 in Dresden geborenen Künstlers zu werfen, und die Magie des Bildes zu ergründen. Der Einfluss Marcel Duchamps (1887-1968), der mit seinem "Akt, eine Treppe herabsteigend" aus dem Jahre 1919 das Ende der Malerei verkündete und dem Richter etwas "Schönes" entgegensetzten wollte, spielen dabei ein große Rolle. Der Dokumentarbericht erzählt außerdem von den Anfangsjahren Gerhard Richters in Düsseldorf, von wichtigen Freundschaften und der einzigartigen Stellung des Gemäldes im Werk des einflussreichsten Malers der Gegenwart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ema auf der Treppe