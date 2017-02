ARD alpha 13:15 bis 14:00 Dokumentation Das Büro Grüber - Hilfe für Christen jüdischer Herkunft Stationen D 2008 16:9 Live TV Merken Das Büro Grüber ist eine Organisation der Bekennenden Kirche, die verfolgten nichtarischen evangelischen Christen die Auswanderung aus dem nationalsozialistischen Deutschland ermöglichen wollte. Die letzten Zeugen berichten ... 1935 proklamieren die Nazis in Nürnberg ein "Reichsbürgergesetz" und definieren, wer fortan der "jüdischen Rasse" zugehört. Auch evangelische Christen, deren Eltern oder Großeltern jüdischen Glaubens sind, gelten fortan als Juden. Die wenigsten der Betroffenen ahnen zunächst, wie die "Nürnberger Gesetze" ihr Leben verändern werden. Ihre Lebensbedingungen verschlimmern sich nun ebenso wie die ihrer Mitbürger jüdischen Glaubens. Die evangelische Kirche reagiert auf die "Rassegesetze" verhalten. Im September 1938 wird in Berlin-Kaulsdorf das "Büro Grüber" eingerichtet. Es ist eine Organisation der Bekennenden Kirche, die zunächst "nichtarischen" evangelischen Christen die Auswanderung aus dem nationalsozialistischen Deutschland ermöglichen will. Diese Institution trägt den Namen ihres Leiters, des Pastors Heinrich Grüber. Außenstellen werden in 20 verschiedenen Städten des Deutschen Reiches eingerichtet, darunter auch in München und Nürnberg. Der Film von Jutta Neupert ist eine Spurensuche nach einem verschütteten Kapitel in der bayerischen Kirchengeschichte, die durch die Aussagen der letzten verbliebenen Zeitzeugen lebendig wird. Die Autorin beschreibt die Arbeit jener so genannten "Hilfsstellen für nichtarische Christen" in Bayern. Dabei zeigt sie, mit welch einfachen Mitteln das Leid mancher Betroffener gelindert werden konnte und in welchem Dilemma die Bayerische Landeskirche steckte, deren Bischof Hans Meiser die Hilfsstellen zwar unterstützte, in der Öffentlichkeit aber niemals das Wort für die Verfolgten ergriff. Der Leiter der Münchner Hilfsstelle, Pfarrer Johannes Zwanzger, resümiert 1945: "Abschließend darf gesagt werden, dass die Einrichtung des kirchlichen Hilfswerks für die Nichtarier in verschiedenen Fällen wirkliche Hilfe hat bringen können und manche vor dem sicheren Tod bewahren können. Aber die Zahl der Schwierigkeiten war so groß, dass oft die Mühe vergeblich war." Erstsendung: 2008 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stationen