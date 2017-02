ARD alpha 12:00 bis 12:15 Magazin Bewusst leben - Psychologie für den Alltag mit George Pennington Das Unbewusste - Altlasten D 16:9 Live TV Merken Wie sagt man Nein ohne den Andern zu verletzen? Wie führt man ein schwieriges Gespräch? Wie geht man mit Gefühlen um? Diese und andere Fragen beantwortet der Management-Trainer und Psychologe George Pennington in einer 13-teiligen Serie. Dabei zeigt sich, dass Psychologie durchaus praktische Anwendungen hat, die unsere Lebensqualität entscheidend verbessern können. Pennington, der Manager großer Unternehmen in persönlichen und sozialen Kompetenzen schult, präsentiert seine Themen auf eine klare und nachvollziehbare Art. Dabei vermittelt er keine Patentrezepte, sondern zeichnet Landkarten der Psyche, die bei der Orientierung im Alltag helfen und zum Nachdenken anregen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Pennington Originaltitel: Bewusst leben