Kabel1 Doku 02:30 bis 03:20 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Die Lemba und die Bundeslade GB 2014 16:9 HDTV Merken Der Historiker Tudor Parfitt ist sich sicher: Die Mitglieder des Stammes Lemba, einer der verlorenen Stämme Israels, leben heute in Simbabwe und Südafrika. Außerdem sieht er eine Verbindung zwischen den Lemba und der Bundeslade - diese soll die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible