Kabel1 Doku 01:40 bis 02:30 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Das Blut des Mörders CDN 2009 16:9 HDTV Merken Im Sommer des Jahres 1999 findet die Polizei in Washington D.C. die Leiche von Dennis Dolinger, einem Aktivisten, der sich gegen Kriminalität einsetzte. Eine Blutspur führt die Beamten zu der verstümmelten Leiche. Dennis hatte Feinde, hauptsächlich Drogendealer aus der Nachbarschaft. Die Recherchen führen in den kriminellen Untergrund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cold Blood