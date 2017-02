Kabel1 Doku 17:50 bis 18:40 Dokumentation Megaflugzeuge - Giganten der Lüfte Tankflieger Omega 707 CDN 2013 16:9 HDTV Merken Ohne Treibstoff keine Bewegung. Besonders Kampfjets brauchen eine Menge davon, der Speicher an Bord reicht selten für eine Mission aus. Hier kommen Tankflieger ins Spiel, die einen Treibstofftransfer in der Luft ermöglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Planes