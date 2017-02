ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Spezial: Don't trust your Eyes - Wo wir unseren Augen nicht trauen dürfen! D 2017 16:9 HDTV Merken Fake News, Fake Food, Fake Videos: Das Internet überflutet seine Nutzer täglich mit Informationen zu den unterschiedlichsten Themen - doch ob die Inhalte wirklich wahr sind, überprüft niemand. Das "Galileo Spezial: Don't trust your Eyes - Wo wir unseren Augen nicht trauen dürfen!" taucht ein in die Welt der Vorspiegelung falscher Tatsachen. Welche Tricks hat die Lebensmittelindustrie, um den Geschmackssinn zu täuschen? Welche Videos im Netz sind wirklich sensationell, welche nur sensationell gut gefälscht? Und welche Risiken bergen die modernen Techniken der Bildbearbeitung? Das zeigt ein Experiment, in dem einer der einflussreichsten Politiker weltweit vermeintlich vor laufenden Kameras zurücktritt. Wie reagieren die Probanden auf die gefälschte Meldung? Wie kann man Fakes erkennen und sich davor schützen, Erfundenes für die Realität zu halten? Fake News, Fake Food, Fake Videos: Das Internet überflutet seine Nutzer täglich mit Informationen zu den unterschiedlichsten Themen - doch ob die Inhalte wirklich wahr sind, überprüft niemand. Das "Galileo Spezial: Don't trust your Eyes - Wo wir unseren Augen nicht trauen dürfen!" taucht ein in die Welt der Vorspiegelung falscher Tatsachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Spezial