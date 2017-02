ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Barts Freundin USA 1994 Merken Bart verliebt sich in Jessica. Die Tochter von Reverend Lovejoy ist überaus wohlerzogen und sittsam. Natürlich lässt die brave Jessica den Simpson-Rowdy erst mal abblitzen. Umso größer ist dann aber Barts Überraschung, als sich herausstellt, dass Jessica in Wirklichkeit auch ein ziemlicher Wildfang ist. Der Beweis: Während des Gottesdienstes plündert sie ungeniert den Klingelbeutel. Leider fällt der Verdacht auf Bart. Nun wäre eigentlich ein echter Liebesbeweis fällig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Susie Dietter Drehbuch: Jonathan Collier Musik: Alf Clausen