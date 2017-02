ProSieben 08:50 bis 09:15 Comedyserie The Big Bang Theory Duell in drei Jahren USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Jungs beschließen, etwas für ihre Fitness zu tun. Also belegen sie den Fecht-Kurs von Barry Kripke. Natürlich nehmen sie den Unterricht nicht wirklich ernst. Erst, als Kripke Interesse an Amy bekundet, hat er die volle Aufmerksamkeit des Quartetts. Die Mädels versuchen unterdessen Stuart dabei zu helfen, mehr weibliche Kundschaft anzulocken. Doch das wird schwerer als gedacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Kevin Sussman (Stuart Bloom) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Saladin K. Patterson Kamera: Steven V. Silver