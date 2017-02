ProSieben 07:35 bis 08:00 Comedyserie Two and a Half Men Die Mumie schlägt zurück USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie erzählt Alan, er fliege nach Vegas, begibt sich aber in die Klinik eines Schönheitschirurgen, um sich die Augenlider liften und den Hals straffen zu lassen. Da Alan allein zu Hause ist, lässt er es sich so richtig gutgehen und bedient sich an Charlies Geld. In einer Kneipe lernt er Gretchen kennen. Alan gibt sich als Charlie aus und nimmt sie mit nach Hause, nicht ahnend, dass Gretchen eine Ex-Gespielin von Charlie ist. Bald wird klar: Gretchen hat eigenartige Vorlieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Steve Hytner (Dr. Schenkman) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12