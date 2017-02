National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Feiern wie... Marie Antoinette USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die französische Königin Marie Antoinette (1755-1793) war nicht zuletzt aufgrund ihres Hangs zum Luxus beim Volk verhasst. Insbesondere aufwändige Kostümbälle hatten es der aus Österreich stammenden Herrscherin angetan - eine Vorliebe, die sie übrigens mit Playboy-Gründer und Lebemann Hugh Hefner teilt. "Feiern wie Marie Antoinette" verfolgt die altehrwürdige Tradition des Maskenballs durch die Jahrhunderte, von den Festsälen des Ancien Régime in Frankreich bis ins legendäre Playboy Mansion... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Party Like